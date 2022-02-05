Глава Держдепу наголосив на єдності союзників, які підтримують Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен слідом за прем'єром Британії Борисом Джонсоном розмістив відеоролик на підтримку України.

Глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені ", - написав Блінкен у коментарі до ролика.

У 40-секундному ролику зображені представники країн-союзниць та приведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Раніше, як повідомляв УНІАН, Борис Джонсон записав короткий ролик з Києва, де 1 лютого відбулась зустріч глави британського уряду з українським президентом Володимиром Зеленським. Протягом 1,3 хвилини Джонсон розповідає британцям про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну і кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

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