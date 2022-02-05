Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України / фото REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен слідом за прем'єром Британії Борисом Джонсоном розмістив відеоролик на підтримку України.

Глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені ", - написав Блінкен у коментарі до ролика.

У 40-секундному ролику зображені представники країн-союзниць та приведені їх цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

Раніше, як повідомляв УНІАН, Борис Джонсон записав короткий ролик з Києва, де 1 лютого відбулась зустріч глави британського уряду з українським президентом Володимиром Зеленським. Протягом 1,3 хвилини Джонсон розповідає британцям про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну і кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

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