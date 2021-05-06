Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати, союзники і партнери підтримують Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію припинити агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі. (Трансляція і переклад промов на брифінгу забезпечувалися Офісом президента України у Facebook).

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Держсекретар сказав, що обговорив із Зеленським загрози, які створює Росія для України.

"Ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно, і ми бачимо, що робить Росія, починаючи із захоплення Криму і війни на Донбасі. Зараз є зосередження російських сил, найбільша (чисельність військ) з 2014 року", - сказав Блінкен.

При цьому він запевнив Зеленського, що США, союзники і партнери підтримують Україну.

"І ми звертаємося до Росії, щоб вона припинила агресію проти України. І ми разом із партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії. Хоча деякі сили Росії були відведені від кордону з Україною, однак деякі залишаються, і ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно", - заявив Блінкен.

Водночас держсекретар США нагадав, що на лінії зіткнення на Донбасі щодня є людські жертви, щодня в інтернеті здійснюються кібертаки.

"Ми проти дій Росії з дестабілізації ситуації в Україні", - наголосив він.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Віталій Саєнко