Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Російську Федерацію припинити агресію проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі. (Трансляція і переклад промов на брифінгу забезпечувалися Офісом президента України у Facebook).
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Держсекретар сказав, що обговорив із Зеленським загрози, які створює Росія для України.
"Ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно, і ми бачимо, що робить Росія, починаючи із захоплення Криму і війни на Донбасі. Зараз є зосередження російських сил, найбільша (чисельність військ) з 2014 року", - сказав Блінкен.
При цьому він запевнив Зеленського, що США, союзники і партнери підтримують Україну.
"І ми звертаємося до Росії, щоб вона припинила агресію проти України. І ми разом із партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії. Хоча деякі сили Росії були відведені від кордону з Україною, однак деякі залишаються, і ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно", - заявив Блінкен.
Водночас держсекретар США нагадав, що на лінії зіткнення на Донбасі щодня є людські жертви, щодня в інтернеті здійснюються кібертаки.
"Ми проти дій Росії з дестабілізації ситуації в Україні", - наголосив він.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".
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