В рамках візиту запланована його зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва.

Про це повідомив телеканал Sky News.

В рамках візиту запланована його зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорять, зокрема, й безпекову ситуацію навколо України.

Нагадаємо, що напередодні візиту в Україну Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тепер переговори Джонсона та Путіна відбудуться у другій половині завтрашнього дня.

Читайте такожКулеба привідкрив завісу таємничості довкола альянсу України, Польщі та БританіїРаніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.

Раніше в Британії заявили, що поставлятимуть Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.

18 cічня до України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України.

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