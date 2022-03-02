Жозеп Боррель відзначив трансатлантичну єдність у протидії вторгненню РФ.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель скликав на 4 березня засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ за участю глави української дипломатії Дмитра Кулеби та інших трансатлантичних партнерів.

Про це високий представник ЄС повідомив в Twitter.

"Я скликав надзвичайне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ на п'ятницю і запросив приєднатися до нас міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, Державного секретаря США Ентоні Блінкена, Державного секретаря закордонних справ Великобританії Елізабет трас, міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - заявив Боррель.

Високий представник ЄС додав, що ЄС і трансатлантичні партнери разом виступають проти вторгнення Росії в Україну і солідарні з Україною.

Війна проти України: