Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель скликав на 4 березня засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ за участю глави української дипломатії Дмитра Кулеби та інших трансатлантичних партнерів.
Про це високий представник ЄС повідомив в Twitter.
"Я скликав надзвичайне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ на п'ятницю і запросив приєднатися до нас міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, Державного секретаря США Ентоні Блінкена, Державного секретаря закордонних справ Великобританії Елізабет трас, міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - заявив Боррель.
Високий представник ЄС додав, що ЄС і трансатлантичні партнери разом виступають проти вторгнення Росії в Україну і солідарні з Україною.
Війна проти України:
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