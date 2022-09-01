Пропагандиські потужності цієї ботоферми використовували і російські спецслужби.

Кривава війна російських загарбників проти українського народу триває на всіх фронтах. Поки захисники України несамовито б'ються на передовій за нашу свободу, Росія атакує уми українців. Ботоферми масово поширюють російську пропаганду. Як з'ясувалося, за цією структурою пов'язані такі українські політики, як Петро Порошенко та інші.

Про це повідомляється в новому сюжеті "Грошей".

У самій РФ величезна армія ботів, вона виконує ряд завдань російської пропаганди. Найбільш уразливими людьми, на яких найсильніше впливають фейкові коментарі, є люди похилого віку. Вони не можуть "фільтрувати" інформацію в соціальних мережах і месенджерах. Літні люди не можуть зрозуміти, що коментарі та повідомлення можуть писати не справжні користувачі, а боти.

А нещодавно Служба безпеки України знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва нашої країни та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Тоді джерело у правоохоронних органах повідомляло, що політсила, яка користувалася послугами цієї ботоферми, - "Європейська солідарність" (очолює екс-президент Петро Порошенко).

Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і російські спецслужби. Через ботів вони поширювали фейкові новини з фронтів, брехню про конфлікт військового керівництва та про першу леді. Для цього пропагандисти використали до 1 млн. власних ботів і групи в соцмережах з 400 тисяч осіб.

Попри великі ботопотужності в самій Путінскій Росії, ця ферма саме в Україні була стратегічно важлива для ворожих спецслужб. Технічне обладанання викритої ботоферми коштує мільйон гривень, розповів технічний спеціаліст.

Окрім витрат на обладнання, багато коштує адміністрування і закупівля акаунтів, програмне забезпечення.

Попри все це та багато інших фактів, які мають бути перевіреними та доведеними у суді, в самій ЄС зв'язок з ботофермою поспішили заперечити, йдеться у сюжеті. Окрім цього журналістам вдалося з'ясувати, що армія ботів могла коштувати політсилі п'ятого президента, за приблизними підрахунками, 100 тисяч доларів на місяць.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його "Євросолідарність".

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