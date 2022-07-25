Водночас, Григорій Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов очолить також комітет з питань розвідки при президенті України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері, 25 липня.

"Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при президентові України", - сказав президента.

Він нагадав, що новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко.

"А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана із посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив Віктора Хоренка.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Хоренка на посаду рекомендував очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Нагадаємо, Григорія Галагана призначили командувачем ССО української армії 25 серпня 2020 року.

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