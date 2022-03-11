Президент підкреслив, що зараз ворог залучить сирійських найманців, яким все одну, хто та якою мовою тут розмовляє, та які просто їдуть вбивати на чужій у всіх сенсах землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, яка триває в Україні, - це вітчизняна війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги навіть на тисячі своїх убитих людей.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Це вітчизняна війна, війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх, убитих людей, убитих солдатів, який придумав завозити найманців проти наших людей, головорізів з Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують нас, наш Маріуполь, наш Харків, Охтирку, Чернігів, Волноваху, Ізюм тощо", - сказав Зеленський.

Він перейшов на російську мову і зауважив, що так російські війська ставляться до українців, Донбасу, як вони казали, до російськомовних людей.

"Як вони всім кричали про захист, про яку у Москві стільки всього наговорили. Ракети, авіабомби, артилерія, а тепер ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто та якою мовою тут розмовляє, до якої церкви ходить, які партію підтримує. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужій у всіх сенсах землі", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України саме з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на боці РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.