Голова Верховної Ради зазначає, що й так зрозуміло, що це українська територія.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить потреби виносити на всеукраїнський референдум питання щодо приналежності Україні Криму та Донбасу.

Про це він сказав на брифінгу, коментуючи висловлювання екс-президента, голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з цього приводу.

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Він зазначив: «При всій повазі до Леоніда Макаровича, не думаю, що треба проводити з цього питання референдум».

За його словами, і так для всіх зрозуміло і без референдуму, що тимчасово окупована територія Донбасу та тимчасово окупований Крим «є територією України і рано чи пізно вони повернуться».

Він зазначив, що «ми всі знаємо, скільки коштує референдум і для того, щоб знову підтвердитись в цьому (йдеться про територіальну цілісність України – УНІАН)». «Я не думаю, що варто витрачати кошти», - сказав він.

Закон про референдум: що потрібно знати

26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Надя Пришляк