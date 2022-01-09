Секретар РНБО також висловив розчарування тим, що Іран не хоче співпрацювати в розслідуванні та виплаті компенсацій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав терористичним актом збиття літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 два роки тому під Тегераном.

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом проти цивільного літака", - заявив секретар РНБО "Голосу Америки".

Він також висловив розчарування через, за ​​його словами, відмову Ірану співпрацювати у розслідуванні та наданні компенсації за збиття рейсу.

Авіакатастрофа Boeing 737 під Тегераном

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

6 січня 2022 року глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у спільній заяві повідомили, що Іран категорично відмовився від колективних переговорів щодо виплати репарацій за збиття літака МАУ. У заяві йдеться, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватися колективно, щоб забезпечити справедливе та однакове ставлення до всіх жертв трагедії.

Іран натомість заявив про готовність до двосторонніх переговорів щодо збитого літака.

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