Канада, Швеція, Україна та Велика Британія намагатимуться притягнути Іран до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

Іран категорично виступив проти будь-яких переговорів про виплату репарацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року.

Про це йдеться в заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

Міністри з Канади, Швеції, України й Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії нагадали, що постійно закликали Іран до добросовісних переговорів, спрямованих на виконання ним міжнародно-правових зобов'язань щодо повного відшкодування за збиття літака МАУ.

"Зовсім нещодавно Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов'язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою. Попри те, що він спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим сказано, що оскільки Іран несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії.

"Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв. Незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів, Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

"Ми виражаємо єдність у своєму зобов'язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752, і зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - йдеться в заяві.

Авіакатастрофа Boeing 737 під Тегераном

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Читайте такожЗбиття літака МАУ: в Ірані розпочався суд над обвинуваченимиПредставники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора системи протиповітряної оборони, який визначив його як ворожу ціль.

В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки щодо розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

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