Данілов вважає, що Рогозін та Медведєв озвучують наміри знищити українську націю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяви голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва про Україну.

Свою думку Данілов озвучив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це їх мрії - вони відомі. Я можу сказати, що намагатися знищувати нашу державу вони почали доволі давно. У них це, звичайно, не зовсім виходить, і тому вони вже переходять в крайню стадію. Вже скинуті всі маски, і немає чого приховувати. Навіть Путін каже, що вони забирають свої території, а своїми вони вважають всю територію нашої країни. Це вже не якась боротьба за Донецьку чи Луганську область, за якісь інші території. Вони вже прямо кажуть, що знищення нашої території, знищення нашої нації – це для них завдання номер один", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що історія з намаганням Росії знищити Україну тягнеться дуже довгі роки.

"Активна фаза пішла у 2004 році після виборів (в Україні - УНІАН), відомо коли опонентом у Ющенка був Янукович. Тоді це й все почалося. Зараз це наслідки, скажімо так, того початку, що ми з вами спостерігаємо. На превеликий жаль, гинуть наші діти, наші військові, чоловіки, жінки, молоді люди...Але я впевнений, що перемога буде за нами, ми переможемо цю хворобу, яка на сьогоднішній день насувається на весь світ",- зазначив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Україна нібито є загрозою російському народу, і закликав "покінчити" з українцями. Своєю чергою заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що за два роки Україна взагалі не існуватиме на карті світу.