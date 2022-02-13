Запланована нарада має стосуватися оцінки безпекової ситуації в Україні та навколо неї.

Завтра за участі керівництва Верховної Ради відбудеться нарада під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар голови ВР Руслана Стефанчука Марія Дейнеко.

"На 16:00 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - зазначила вона.

Дейнеко додала, що до участі запрошені керівництво Верховної Ради, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань правоохоронної діяльності, а також з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Формат та місце проведення заходу наразі не відомі.

Як відомо, на сьогодні, 13 лютого, у ВР планували засідання керівників фракцій і груп парламенту за участі представників силового блоку, розвідок і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

12 лютого у парламенті під головуванням Стефанчука відбулось засідання керівників всіх фракцій та груп. На зустрічі були присутні представники Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

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