Шмигаль закликав українців зберігати спокій, не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні і ризику військового вторгнення російських військ на територію України, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

Своє звернення Шмигаль опублікував у Facebook.

Прем'єр-міністр закликав громадян України зберігати спокій і підкреслив, що українська армія готова дати відсіч агресору.

Прем'єр нагадав, що Росія є небезпечним сусідом, який намагається нас знищити, проте армія України забезпечена всім необхідним і готова дати відсіч у будь-який момент.

Також він заявив, що війна має багато вимірів - від газової кризи до нагнітання паніки, проте міжнародні партнери підтримують Україну.

Шмигаль закликав українців зберігати спокій, не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.

Заява президента України:

12 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії.

Про це він заявив під час зустрічі зі ЗМІ після перегляду тактико-спеціальних навчань у Херсонській області.

Зеленський вважає, що наша держава має розраховувати на своїх військових і своїх громадян, і бути готовою в будь-який день. При цьому він зазначив, що інформпростір переповнений інформацією про російське вторгнення.

Російська загроза та евакуація з України:

У січні 2022 року Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемії коронавірусної інфекції.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишалися в Україні про те, що вони мають негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян покинути територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Великобританія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США покинути Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то нарвуться на ризик, що потім не буде ніякої можливості для виїзду і не буде ніякої перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

12 лютого 2022 року Німеччина закликала своїх громадян залишити Україну.

12 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що британські військові інструктори залишають територію України.