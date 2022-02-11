На сьогодні влада не бачить припинення цього постачання.

Україна має альтернативні шляхи постачання пального на той випадок, якщо Білорусь припинить його імпорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми маємо план дій на будь-яку ситуацію. На сьогоднішній день ми не бачимо припинення цього постачання. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде постачати, ми розуміємо, де ми маємо брати це паливо. Єдине питання на сьогоднішній день – якщо країна-агресор буде прикривати Чорне море, тоді ми будемо розуміти, що у нас є Європа, тоді ми вже будемо іншим шляхом, мабуть, залізничним, отримувати необхідні обсяги", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі ескалації конфлікту між Україною та Росією Білорусь припинить постачання палива й електроенергії до України.

Як повыдомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії ні інтернет, ні мобільний зв'язок влада відключати не збирається. "Ми точно ні інтернет, ні мобільний зв'язок відключати не збираємся. Більш того, ми намагаємося зробити все можливе, щоб ніякого вторгнення не відбулося. Це – наше завдання", - сказав він.

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