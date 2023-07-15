Він зауважив, що робота зі збору доказів щодо вчинення геноциду буде тривалою.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, де і як можна судити президента Росії Володимира Путіна та його поплічників, і чи потрібна присутність обвинуваченого у Міжнародному кримінальному суді (МКС).

Про це він сказав у інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону. Костін зауважив, що розслідування злочинів Путіна проводиться на міжнародному рівні. Він, зокрема зазначив, що вже почав роботу Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Гаазі.

"Головна мета цього Центру – це зібрати докази скоєння злочину агресії. І не тільки Путіним. Йдеться про найвище політичне та військове керівництво РФ", - сказав генпрокурор.

При цьому, пояснив він, система міжнародного права побудована таким чином, що глава держави, очільник уряду та міністр закордонних справ кожної країни має імунітет від будь-якого кримінального переслідування в інших національних правоохоронних системах.

"Єдина можливість цей імунітет фактично перейти – це можливість розслідування та притягнення до відповідальності на рівні міжнародних судових установ", - пояснив Костін.

Так, зауважив він, цей Центр має підготувати і забрати докази щодо найвищого російського військового та політичного керівництва, а також побудувати стратегію розслідування.

"Те, що я б хотів побачити, десь протягом шести місяців – це якесь "модельне" обвинувачення, "модельний" документ щодо обвинувачення або підозри Путіну та його оточенню за скоєння злочину агресії", - сказав генпрокурор.

Він також нагадав, що Путін вже є підозрюваним у справі, яка розглядається у МКС - підозра за скоєння воєнного злочину, а саме – за примусову депортацію українських дітей до РФ.

Водночас, Костін зауважив, що окрім воєнних злочинів, будь-яка людина, зокрема й Путін, за наявності доказів, може стати підозрюваним у скоєнні інших злочинів. А МКС має право розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Говорячи про створення спеціального трибуналу, він розповів, що наразі є коаліція з понад 35 країн, які підтримують необхідність створення такого трибуналу. Водночас для того, аби трибунал був створений, потрібна, наприклад, міжнародна угода, як це відбувалося в Нюрнберзі.

"Це може бути угода між Україною та генсекретарем ООН на підставі резолюції Генасамблеї ООН… Це може бути якийсь інший механізм, який буде абсолютно міжнародним і який буде тим, що забезпечує притягнення до відповідальності саме найвищого керівництва РФ… Це дуже важливо: міжнародний трибунал і трибунал, який буде мати юрисдикцію щодо Путіна та його найближчого оточення", - пояснив генпрокурор.

На запитання, чи може спеціалізований трибунал виносити своє рішення щодо воєнних злочинців заочно, Костін пояснив, що у Кримінальному кодексі України йдеться про злочини агресії та геноциду, і є спецгрупи прокурорів та слідчих, які займаються такими злочинами.

"Ми тільки не можемо в Україні притягнути до відповідальності Путіна, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ. Всіх інших можемо і ми це робимо. Ми маємо провадження відносно депутатів парламенту Російської Федерації, багатьох військових, в тому числі й генералів", - сказав Костін.

Він додав, що коли отримується достатня кількість доказів, то оголошуються підозри. "Поки це заочно. Але ми маємо внутрішній інструментарій", - зазначив генпрокурор.

Крім того, зауважив він, кілька проваджень є і щодо російських пропагандистів та тих, хто закликає до геноциду.

"Міжнародний кримінальний суд, відповідно до Римського статуту не має можливості судити обвинуваченогозаочно. І це ми не змінимо", - наголосив Костін.

Так, додав він, певні процедури можуть відбуватися в заочному режимі, а після МКС чекатиме на фізичну присутність людини в суді.

"Щодо міжнародного трибуналу… В будь-якому випадку, це міжнародний договір. Такої чіткої заборони немає. Тобто практика різних попередніх трибуналів говорить про те, що деякі з них також мали можливість проводити розслідування та притягнення до відповідальності заочно", - сказав генпрокурор.

Він також зауважив, що робота зі збору доказів щодо геноциду буде тривалою, проте Україна має суттєву підтримку експертів. "Ми зараз розуміємо, яким чином будемо будувати справу щодо злочину геноциду", - зазначив Костін.

Крім того, він розповів, що вже встановлено понад 300 осіб, які скоїли той чи інший воєнний злочин; по понад 200 вже висунуто обвинувачення; понад 50 росіян визнані винними українськими судами.

Трибунал для влади РФ

19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії.

Вашингтон вважає гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України, найкращим варіантом. Водночас в Естонії переконані, що будь-який гібридний трибунал дозволить російській політичній еліті уникнути покарання.

Заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов наголошує, що Україна не погоджується з гібридним трибуналом для Росії, оскільки через це юридична оцінка війни може звестися до рівня міждержавного конфлікту.

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