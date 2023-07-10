Україна вимагає визнання конфлікту всім цивілізованим світом.

Україна не погоджується з гібридним трибуналом для РФ, оскільки через це юридична оцінка війни може звестися до рівня міждержавного конфлікту.

"Давайте об'єктивно, на столі у нас ті самі варіанти. Перший варіант - це резолюція Генасамблеї ООН про створення Трибуналу і підписання міжнародного договору між ООН і Україною. Друга версія - широкоформатний міжнародний договір з декларацією про підписання якого виходить Україна. Фактично це модель Нюрнбергу, коли кожна країна підписує, ратифікує і визнає юрисдикцію цього трибуналу у себе", - пояснив заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов у інтерв'ю "РБК-Україна".

Третім варіантом є саме гібридний трибунал. Згідно з задумом він буде частиною судової системи України з можливістю залучення інтернаціонального компонента у його роботу. Зокрема, може навіть бути розташованим поза межами країни.

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"Нам це не підходить однозначно, я в черговий раз кажу про це. Перше - в умовах воєнного стану для того, щоб створити такий суд, потрібно змінити Конституцію, а зміни Конституції в умовах воєнного стану неможливі. Друга причина - створення подібного трибуналу як частини судової системи України містить високий ризик того, що юридична оцінка злочину агресії Росії проти України звузиться фактично до рівня міждержавного конфлікту двох країн", - додав заступник начальника ОП.

Україна категорично відкидає цю версію і вимагає визнання конфлікту всім цивілізованим світом. Інші варіанти навколо інтернаціоналізованої моделі ще обговорюються.

За словами Смирнова, у Варшаві нещодавно обговорювали цікаві опції. Наприклад, створення трибуналу в авторитетній юрисдикції, покритій Резолюцією Генасамблеї ООН. Це дозволить ключовим партнерам України підписати договори з цією юрисдикцією про визнання рішень трибуналу.

Трибунал для Росії

19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії.

Нещодавно Коста-Ріка погодилася приєднатися до групи країн, що опікуються створенням спецтрибуналу для притягнення росіян до відповідальності. Загальна кількість країн, що доєдналися, сягнула 34. У Страсбурзі вже проходила зустріч представників цих держав.

Як раніше повідомляв УНІАН, Вашингтон вважає гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України, найкращим варіантом. Водночас в Естонії переконані, що будь-який гібридний трибунал дозволить політичній еліті РФ уникнути покарання.

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