Дипломатів ЄС обурило порушення процедур і причина, чому Фон дер Ляєн нібито не може приїхати в Україну на святкування Дня Незалежності.

Спочатку стався так званий "Софагейт", коли під час візиту в Туреччину президенту Єврокомісії всупереч протоколу не поставили окремий стілець. А тепер у самої Урсули фон дер Ляєн неприємності через питання щодо дотримання дипломатичного протоколу.

Дипломати кажуть, що президент Єврокомісії відверто порушила правила, коли голова її адміністрації Бйорн Сіберт відповів замість неї на офіційне запрошення президента України Володимира Зеленського.

Читайте такожУ ЄС заговорили про нові санкції проти Росії за стягування військЯк пише Politico, Зеленський написав листа Фон дер Ляєн, в якому запросив її на святкування 30-го Дня Незалежності України, а також взяти участь у першій зустрічі "Кримської платформи". Остання має на меті продемонструвати підтримку українського суверенітету над півостровом, який Росія окупувала в 2014 році.

Але Сіберт відправив українському президенту відповідь зі своїм підписом, що розлютило дипломатів ЄС. У ній він відмовився від запрошення і додав, що Фон дер Ляєн шкода. Хоча за протоколом лист повинен був бути написаний від імені президента Єврокомісії.

"Відмова від такого запрошення може посіяти сумніви у бажанні Фон дер Ляєн продемонструвати підтримку Україні в часи, коли Росія стягує найбільшу кількість військ до українського кордону з 2014 року, коли Москва анексувала Крим, а проросійські сили захопили великий шматок території на сході України", - йдеться в статті.

В якості причини, чому президент Єврокомісії не може приїхати в Київ, був вказаний надто завантажений графік. І це теж здивувало дипломатів й чиновників. Оскільки урочисті події в Києві пройдуть 23-24 серпня, коли Брюссель і всі інститути ЄС будуть зачинені на літні канікули.

"Нажаль, президент не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через частково завантажений порядок денний у дні, про які йдеться. Заздалегідь дякую за ваше розуміння", - написав Сіберт в листі за 7 квітня, який опинився в руках журналістів Politico.

Читайте також"Руки геть від України": у Європарламенті жорстко звернулися до ПутінаГоловний прес-секретар Єврокомісії Єрік Мамер відмовився говорити про цей лист.

"Ми не коментуємо листування між Комісією й владою третіх країн", - сказав він.

Відмова від запрошення Зеленського також вказує на все більш напружені відносини й відмінні підходи до зовнішньої політики з боку Фон дер Ляєн й іншого ключового керівника ЄС - голови Ради ЄС Шарля Мішеля. Власне, Зеленський запросив його першим на святкування Дня Незалежності й зустрічі "Кримської платформи" під час офіційного візиту в Україну минулого місяця. Мішель одразу ж пообіцяв постаратися приїхати й сказав, що змінить свої плати на літню відпустку, якщо буде треба.

"Дуже важливо продемонструвати підтримку України, особливо зараз. Ми потрібні Зеленському", - сказав неназваний чиновник ЄС, нагадуючи про стягування російських військ до українського кордону.

Інші чиновники сказали, що рішення Фон дер Ляєн не приїжджати в Україну на День Незалежності ускладнює зусилля з організації зустрічі Ради "Україна-ЄС", яка повинна відбутися в Україні. І чиновники Ради сподівалися організувати її в той же час.

30-й День Незалежності України: кого вже запросили?

Президент Володимир Зеленський запросив лідера США на святкування 30-річчя незалежності України ще на початку березня.

Пізніше запрошення на святкування також було повторене під час першої телефонної розмови президентів України і США. У свою чергу, Джо Байден відповів, що чекає на візит в Україну. Також Зеленський запропонував Байдену взяти участь в «Кримській платформі», присвяченій деокупації українського півострова.

10 квітня під час візиту в Туреччину Зеленський запросив Раджепа Таїпа Ердогана теж взяти участь в «Кримській платформі». На це турецький президент відповів, що підтримує цю ініціативу, а також наголосив, що Анкара не визнає російську окупацію Криму.

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Переклад: Лесь Димань