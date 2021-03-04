В Україні необхідно встановити справедливі ринкові тарифи, наголошують у політсилі.

Народні депутати з групи «Партія «За майбутнє» запропонували президенту та голові уряду механізм зниження тарифів на газ для населення до 60%. Про це йдеться в офіційному листі політсили до керівництва держави.

Як прокоментував лідер партії Ігор Палиця, значно знизити ціну на газ для українців можливо через запуск цивілізованого ринку газу та встановлення економічно обґрунтованих тарифів.Читайте також"За майбутнє" вимагає знизити тарифи на газ для населення на 60%

«В Україні необхідно встановити справедливі ринкові тарифи, тобто економічно обґрунтовану ціну на газ. За нашими підрахунками, вона має бути нижчою на 60%. Треба лише встановити однакові та прозорі правила гри для всіх. І першим кроком має бути перегляд ціни, яку встановлює державна газова компанія-монополіст», – підкреслив Ігор Палиця.

За словами політика, те, що відбувається зараз, – це імітація ринку.

«Нафтогаз» рахує тариф за абсолютно непрозорою та невигідною для громадян України формулою. Наприклад, він продає українцям газ власного видобутку з європейською націнкою плюс вартість віртуальної доставки. А це – 70% усього блакитного палива, яке споживає країна. Чому українці повинні платити посередникам з Європи за свій газ та ще й за транспортування, якого насправді не існує?» – зауважив парламентар.

Він наголосив, що несправедливим є і сплата за так званий імпорт газу з ЄС, який технологічно неможливий.

«Компресорне обладнання української ГТС качає газ лише в одну сторону – з Росії до Європи через Україну. Українці ж платять за той самий російський газ, але з накруткою посередників, що відповідно значно дорожче. За рік ці компанії заробляють з повітря від 500 млн до 1 млрд доларів США», – заявив Ігор Палиця.

За його словами, для перегляду тарифу «Нафтогазу» депутатська група «Партія «За майбутнє» пропонує розширити доручення президента від 9 січня 2021 року щодо аудиту цін постачальників газу в регіонах України.

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Автор: УНІАН