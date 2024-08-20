РФ використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, підкреслив президент України.

Президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності".

Про це глава держави заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога". "Ми маємо модернізувати наші державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, навколо захисту України, навколо зміцнення наших позицій у світі. Вважаю, що для цього ми повинні посилити нашу інституційну присутність у країнах-партнерах", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що це буде зроблено двома шляхами. Один з цих шляхів - це створення "міністерства української єдності". "Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації - усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном", - наголосив Зеленський.

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Глава держави відзначив, що Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема, направлений на українців. "Ми бачимо, як багато аспектів духовної незалежності нашого народу не врегульовані і як Росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів. Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України - раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном", - повідомив президент.

Він вважає, що одна лише система МЗС України із цим не впорається. "Бо це йдеться про мільйони наших українців. Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", - наголосив Зеленський.

Ще одним шляхом посилення інституційної присутності України у країнах-партнерах президент назвав ухвалення рішення про відкриття нових консульств України за кордоном, зокрема, в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції. "Десь додаткові, десь перші в історії, але це дуже важливо – там, де є присутність українців, там, де українські спільноти потребують більшої уваги", - додав глава держави.

Цікаві новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, деякі українці, які через вторгнення РФ були вимушені виїхати за кордон, зокрема, до США, мріють про повернення додому. Вони не можуть звикнути та дуже страждають через ностальгію.

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