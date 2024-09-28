Також політолог вважає, що українська дипломатія повинна постійно працювати з американським політиком.

Кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа треба привезти в Україну.

Про це голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко сказав в ефірі інформаційного марафону. Він висловив сумнів, що американець приїде в Україну до виборів, намічених на 5 листопада, але дуже добре, що Трамп пообіцяв приїхати.

"Важливо, щоб Трамп відвідав Україну. Навіть якщо він програє вибори, хай приїде і подивиться на країну, яка сміливо бореться за себе, і яка не так зруйнована, як він думав, або йому сказали", - сказав Фесенко.

Експерт переконаний, що Трамп буде зберігати вплив на Республіканську партію, і тому Україні треба буде з ним працювати.

"Відчуття України, як ми вже бачили у багатьох інших політиків - це дуже впливовий чинник. І тому, це запрошення - правильний хід, і треба його тягнути в Україну, щоб врешті-решт він приїхав", - наголосив Фесенко.

Окремо політолог висловив думку про те, як розуміти відмінність заяв Трампа стосовно України.

"У Трампа вчора можна було почути одне, сьогодні інше, післязавтра щось третє. Це Трамп, хоча деякі речі він повторює в залежності від настрою. То він каже про чудові стосунки з нашим президентом, то починає якісь речі критикувати. Я думаю, значною мірою це залежить від того, з ким він спілкувався на даний момент. І саме тому, діалог з Трампом треба продовжувати", - сказав Фесенко.

Він вважає, що діалог представників української влади з Трампом має бути регулярним. Робота має тривати на різних рівнях. Крім того, на це треба впливати друзям України в лавах Республіканської партії у Палаті представників та Сенаті, а також долучатися українській громаді в США.

"Це має бути щоденна робота. На Трампа треба впливати щодня. От відбулася зустріч з Зеленським, і вже певною мірою помінялася риторика. Вже він каже не про те, що зруйновані усі міста України, знищена країна... Там стільки маячні було сказано і хтось же це розповів Трампу", - сказав Фесенко.

Зустріч Зеленського і Трампа

27 вересня у Нью-Йорку відбулася зустрічі президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Зеленський представив Трампу План перемоги України у війні.

Трамп зазначив, що "багато чого дізнався". За його словами, він разом з Зеленським хоче, аби війна завершилася справедливо. Трамп вважає, що це станеться в потрібний час.

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