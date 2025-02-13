За словами Трампа, останні тижні, можливо, були найкращими в історії США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував вчорашні перемовини з російським диктатором Володиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, ці розмови були "чудовими". Про це він написав у Truth Social.

"Гарна можливість закінчити цю жахливу, дуже криваву війну", - додав він.

Також Трамп наголосив, що останні три тижні були "чудовими, а можливо, навіть найкращими в історії США".

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Переговори Трампа із Зеленським та Путіним - що відомо

Як писав УНІАН, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Під час переговорів вони обговорили війну в Україні та наголосили, що "хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією та Україною".

Також в той же день відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, розмова лідерів "була достатньо довгою, достатньо предметною".

"Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа. Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все, щоби війна Росії проти України закінчилася", - зазначив Єрмак.

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