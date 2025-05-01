Адміністрація Трампа, схоже, переходить з проросійських позицій на більш дружні до України.

Після підписання угоди про копалини бачимо зміни у ставленні президента США Дональда Трампа до України. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко на брифінгу.

"З політичної точки зору, я вважаю, що підписання цієї угоди це є успіх. Це ми вже бачимо через зміни у ставленні Трампа. Сьогодні була заява про те, що він готовий на 50 млн доларів продати озброєння Україні, тобто ми бачимо певні зрушення", - зазначив він.

При цьому додав, що раніше йшлося про те, що мета підписання угоди про копалини, була в тому, щоб отримати гарантії безпеки.

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"А зараз, я так розумію, мета полягає в тому, щоб адміністрація Трампа більш прихильно ставилася до України і продовжувала надавати допомогу. І це певною мірою можна назвати політичною гарантією безпеки. Треба враховувати світогляд Трампа, як він дивиться на цю угоду. Він дивиться так, що зараз в Україні будуть американські інтереси, які треба захищати", - наголосив Мережко.

За його словами, це дає Трампу аргументи перед його виборцями щодо необхідності надання допомоги Україні.

Угода про видобуток українських ресурсів

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі США і Україна підписали угоду про спільну розробку українських природних ресурсів. Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що йдеться про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна.

Зазначалося, що у підписаній угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Після підписання угоди про копалини президент США Дональд Трамп вперше схвалив продаж зброї Україні.

Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Як йдеться на сайті Конгресу, сума контакту - 50 млн доларів або більше.

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