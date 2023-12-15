Глава МЗС переконаний на 100%, що затвердження допомоги відбудеться.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловлює впевненість, що в США затвердять нову додаткову допомогу для України.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Зокрема, у нього запитали, коли в США зможуть затвердити додаткову допомогу для України. "Чесно кажучи, я більше занепокоєний ситуацією в Євросоюзі, ніж ситуацією в Конгресі США", - повідомив Кулеба.

Міністр пояснив, що приблизно за останні три тижні в США спостерігається певна цікава тенденція.

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"В Сполучених Штатах припинилася дискусія про доцільність підтримки України. Немає цієї дискусії. Є лише дискусія виключно про кордони між США і Мексикою. Тобто, всередині двопартійної і двопалатної дискусії між демократами і республіканцями щодо України та Ізраїлю домовились: ми не сперечаємося, що Україні й Ізраїлю треба допомогти. І вони повністю зайшли у дискусію виключно про кордони", - сказав Кулеба.

За його словами, питання кордонів - це питання внутрішньої політики і голосів латиноамериканських громадян США перед виборами.

Також глава МЗС радить не називати Україну "жертвою" у внутрішньополітичних питаннях США.

"Ми не є жертвою. Є нормальний процес", - сказав Кулеба.

"Вчора прийшла новина, що Сенат продовжив роботу на тиждень. Це означає, що перемовини тривають", - додав Кулеба, але зазначив, що не готовий сказати, чи встигнуть в США затвердити це рішення до Різдва.

"Я знаю на 100%, що рішення буде. Я у цьому впевнений, бо бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи воно буде в січні - тут гарантувати не можу", - повідомив Кулеба.

Глава МЗС додав, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 11-12 грудня був дуже своєчасним для майбутнього ухвалення рішенні про додаткову підтримку України.

Також Кулеба відповів, чи є в України план "Б", якщо раптом в США допомогу не схвалять.

"Нам не потрібен план "Б", у нас буде план "А". Усе буде добре", - наголосив Кулеба.

Допомога США Україні

20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування в розмірі $106 млрд, що передбачає виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. $61 млрд передбачено для підтримки України. Однак документ досі не схвалений американськими законодавцями.

12 грудня Байден наголосив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви в роботі на свята, "перш ніж вони дадуть Путіну величезний різдвяний подарунок".

Водночас The Hill з посиланням на сенаторів, пише, що Конгрес, ймовірно, відкладе питання про допомогу Україні і посилення безпеки південного кордону США до наступного року, оскільки не встигне прийняти законопроект до Різдва (25 грудня).

За даними Bloomberg від 13 грудня, після того, як президент США Джо Байден запропонував зміни в американській прикордонній політиці, перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні поліпшилися. Зокрема, після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами було напрацьовано пропозицію щодо прикордонної політики США.

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