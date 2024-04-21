Кулеба наголосив, що Україна очікує на швидке ухвалення законопроекту у Сенаті США та його підписання американським президентом.

У суботу, 20 квітня 2024 року, у Палаті представників США схвалили законопопроект про військову та фінансову допомогу Україні, яким передбачено витрати американського бюджету на рівні 60,8 млрд доларів. На голосування відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює", – написав він у соцмережі Х.

Міністр також подякував Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за схвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні.

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"Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство", – зауважив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна очікує на швидке ухвалення законопроекту у Сенаті США, його підписання американським президентом Джо Байденом та те, що його "відчують наші воїни на передовій".

Допомога Україні: голосування у Палаті представників США

Палата представників США проголосувала за законопроект про допомогу Україні. "За" висловилися 310 законодавців, "проти" – 112.

Відповідно до законопроекту, на підтримку України з американського бюджету виділять 60,8 мільярда доларів. Ці кошти розподілять за кількома напрямками. Зокрема, як розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, 49,9 млрд доларів буде спрямовано на оборонні видатки.

Тепер очікується розгляд законопроекту у Сенаті США. У разі його схвалення останнім етапом буде передача документу на підпис президентові США Джо Байдену. Вже відомо, що у Сенаті його розглянуть наступного тижня – у вівторок, 23 квітня. Про це повідомив лідер більшості у верхній палаті Конгресу США Чак Шумер.

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