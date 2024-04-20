Крім того, премʼєр-міністр подякував Палаті представників США за ухвалення акту про можливість конфіскації активів РФ на користь України.

У суботу, 20 квітня 2024 року, Палата представників США схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект щодо фінансової та військової допомоги Україні. Ним передбачено витрати американського бюджету на рівні понад 60 млрд доларів.

Як розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, про необхідність ухвалення пакету допомоги українська сторона говорила з усіма стейкхолдерами під час візиту урядової делегації до США. Було проведено низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій.

Він також пояснив, як буде розподілено закладені у законопроекті 60,8 млрд доларів:

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49,9 млрд доларів – оборонні видатки;

7,8 млрд доларів – потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд доларів – економічна допомога;

400 млн доларів – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу", – написав Шмигаль.

Крім того, премʼєр-міністр подякував Палаті представників США за ухвалення акту про можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. Відповідні повноваження американські законодавці надають Президенту США.

"Отримаємо важливий ресурс для перемоги та відбудови. Закликаю інші країни, де зберігаються російські активи, наслідувати цей приклад", – наголосив Денис Шмигаль.

Допомога США Україні: це варто знати

Палата представників США проголосувала за схвалення допомоги Україні. Голоси "за" віддали 310 законодавців, "проти" – 112.

Тепер законопроект має розглянути Сенат США. Лідер більшості у верхній палаті Конгресу Чак Шумер вже повідомив, що розгляд документу очікується у вівторок, 23 квітня. Коли законопроект буде схвалено, його відправлять президенту США Джо Байдену.

Сам Байден вже відреагував на голосування у Палаті представників. Він закликав Сенат якомога швидше схвалити законопроекти щодо підтримки України та інших іноземних держави та відправити їх до Білого дому на підпис.

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