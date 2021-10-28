Сам Нестор Шуфрич вакцинувався CoronaVac.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич заявив, що його дружина спочатку вакцинувалась російською вакциною "Спутник V".

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Буквально чотири дні назад я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора року пандемії. Було підозр більше, але хворів перший раз після вакцинації CoronaVac. Я відмовився від Pfizer, яким дали можливість вакцинуватися народним депутатам... Дружина (щепилась вакциною) Johnson. Відверто зараз скажу - перед тим "Спутником". І моя чотирирічна донька захворіла", - заявив Шуфрич.

Вакцина "Спутник V": що відомо

Вакцину "Спутник V" - зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року, а її застосування для літніх людей у РФ схвалили наприкінці грудня. В основі вакцини використовується аденовірусний вектор з вбудованим у нього фрагментом генетичного матеріалу SARS-CoV-2, що кодує інформацію про структуру S-білка шипа вірусу.

Читайте такожReuters дізнався, чому ЄС не поспішає реєструвати "Спутник V"Першою країною, що схвалила використання "Спутника V", не чекаючи рішення Єврокомісії, стала Угорщина. Однак вакцина так і не здобула схвалення ВООЗ.

Цього літа повідомлялося, що ВООЗ стурбована методами виробництва російської вакцини на одному із заводів. А в Уфі працівники заводу "Фармстандарт-Уфавіта", який виробляє вакцину, масово відмовляються робити нею щеплення.

Тим часом нові правила для в'їзду у США іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, не дозволяють перетин кордону особам, які вакцинувалися "Спутником V". Делегація РФ не поїде і на осінню сесію ПАРЄ, оскільки Франція не визнає російську вакцину.

Автор: Віталій Саєнко