Нестора Шуфрича звинуватили в тому, що одного журналіста його комітет позбавив акредитації в ВР за те, що він критикував його колегу.

Голова парламентського комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич похвалявся в ефірі "Права на владу", як він ще з 2004 року захищає журналістів, проте так і не відповів на запитання ведучої Наталії Мосійчук, чому парламентських кореспондентів загнали "в загату" в будівлі ВРУ, обмеживши їм доступ до парламентарів.

Шуфричу гості програми закинули, що одного журналіста його комітет позбавив акредитації до ВР за те, що він критикував його (Шуфрича) колегу на своїй сторінці у Фейсбуці. Той поскаржився, і комітет забрав акредитацію. Нардеп вважає, що то була образа нардепа і комітет вчинив правильно.

Він також пообіцяв, що внесе пропозицію на комітет, щоб депутатів позбавляли на 5 днів права відвідувати пленарні засідання за образу журналістів.

Слід зазначити, що слова Шуфрича про позбавлення акредитації за пост у фейсбуці викликали дискусію в студії. Зокрема політолог Володимир Петров сказав Шуфричу, що прийде додому і "образить" його в коментарях, та запитав, чи заберуть у нього за це акредитацію. На це Шуфрич відповів, що він не образиться. Тоді Петров спитав, кого треба образити. Шуфрич сказав, що, мовляв, комітет приймає рішення, а не він особисто.

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Тоді ведуча нагадала Шуфричу, що парламентські журналісти цікавляться в нього, скільки ще буде тривати ганьба, коли журналісти сидять "в загаті" як в зоопарку, не маючи доступу до депутатів.

На це Шуфрич спочатку сказав, що це все через ковід.

Проте ведуча не повірила в щирість такого аргументу: "саме через це ви журналістів збили в одну групу? Щоб вони там що, повиздихали?"

Тоді нардеп сказав, що такі обмеження рекомендували лікарі. На питання, які саме, він сказав, що не знає, бо це - справа прес-служби і управління справами ВРУ.

В решті, він пообіцяв, що у понеділок на погоджувальній раді підніме питання, щоб прищеплених від ковіду журналістів не тримали в загаті.

Як повідомляв УНІАН, одним з найбільших балакунів Ради за два роки став Нестор Шуфрич, який наговорив майже 16 годин.

Автор: Дмитро Хилюк