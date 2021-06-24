ЗМІ вважають "Sputnik V" інструментом політичного впливу Росії.

ВООЗ стурбована методами виробництва російської вакцини «Sputnik V» на одному з заводів.

Про це пише The Guardian.

У своєму звіті організація уточнила, що під час перевірки ефективності препарату мала проблеми з цілісністю даних контролю якості та результатів випробувань в одному з чотирьох виробничих цехів.

Також ВООЗ висловила стурбованість перехресним зараженням і стерильністю та відстеженням й ідентифікацією партії вакцин на заводі «Фармстандарт-УфаВИТА» у Башкортостані у Росії, на якому заповнюють флакони вакциною, виготовленою в інших країнах.

Читайте такожВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19У заяві Фармстандарт-УфаВИТА пояснює, що проблеми начебто не пов’язані з безпекою чи ефективністю самої вакцини. Завод відповідає тільки за розлив у флакони препарату «Sputnik V».

Врешті росіяни додали, що начебто усунули всі проблеми.

Російську вакцину схвалили понад 60 країн світу, пише The Guardian. А проте препарат досі не підтверджений європейським регулятором. ЗМІ вважають «Sputnik V» інструментом політичного впливу Росії.

Крім того, російська вакцина виявилась непопулярною і в самій РФ. На 2 червня – через 5 місяців зі старту кампанії імунізації – тільки 18 мільйонів громадян РФ зі 144 мільйонів отримали одну дозу препарату, що значно менше у порівнянні з показниками в західних державах.

Словаччина, яка закупила 2 мільйони доз вакцини, тепер хоче передати 160 тисяч доз «Sputnik V» іншим країнам. У ЄС на купівлю препарату погодились лише Словаччина й Угорщина.

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Автор: Яна Ставська