Нардеп Куницький звинуватив теперішнє керівництво в бездіяльності і нездатності захистити виборців.

Народний депутат Олександр Куницький ("Слуга народу") запропонував ввести в президію однойменної парламентської фракції свого колегу Олександра Дубінського, а також звинуватив теперішнє керівництво в бездіяльності і нездатності захистити виборців.

Про це Куницький написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Після того, як дізнався про провокацію проти Дубінського перед американським посольством і після перегляду прес-конференції Дубінського і його адвоката, не можу прийти до тями. У боротьбі з нашим колегою його опоненти давно перейшли всі червоні лінії. Вважаю, що це питання потрібно обговорювати на фракції",– вважає нардеп.

"Шакали намагаються видавити з політики не тільки Олександра, але і всіх нас. Причому брудними, аморальними і незаконними методами. А фракція підставляється і тихо стогне, коли вони нахабно шантажують нашого Президента? Це вони, так звані активісти, грубо втручалися і втручаються у виборчий процес в Україні. А ми мовчимо і сприймаємо всі ці безчинства як належне",– заявив Куницький.

Він підкреслив, що відсутність реакції від фракції сприймається як нездатність захищати інтереси виборців і відстоювати ті позиції, які вони делегували захищати в українському парламенті.

"У таких умовах не тільки наполягаю на негайному розгляді заяви мого колеги Олександра Дубінського, а й вважаю, що необхідно посилити ним керівництво фракції. Бійцівські якості Олександра Дубінського - це якраз те, що найбільше зараз необхідно нашій політичній силі. Наші опоненти намагаються нападати на тих, хто може повести за собою своїх колег і формувати правильний порядок денний для законодавчого органу в цей непростий історичний період. А ми повинні дати цьому адекватну відповідь", - резюмує політик.

Нагадаємо, опоненти Олександра Дубінського розгорнули проти нього політичну кампанію, в тому числі організувавши біля посольства США псевдомітинг нібито на його підтримку.

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Автор: УНІАН