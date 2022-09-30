США продовжуватимуть забезпечувати Україну озброєнням, необхідним для самооборони, попри нахабні спроби Росії перекроїти кордони України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що США продовжать підтримувати Україну у відновленні контролю над її усією територією.

Про це йдеться у заяві Байдена щодо спроб Росії анексувати українську територію.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, попирає Статут ООН і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй", - заявляє Байден. Відео дня

"Не сумнівайтесь: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України. Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її військової та дипломатичної позиції, включно з наданням Сполученими Штатами додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня", - наголошує Байден.

Також президент США заявив, що у відповідь на шахрайські заяви Росії про анексію, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують нові санкції.

"Ці санкції призведуть до збитків для фізичних та юридичних осіб — в Росії та за її межами — які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці дії та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, необхідним для самооборони, попри нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України", - відзначив Байден.

"Я закликаю всіх членів міжнародної спільноти відкинути російські незаконні спроби анексії та підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав президент США.

Путін оголосив про анексію нових територій України

Нагадаємо, 23-27 вересня росіяни провели фейкові " референдуми на окупованих частинах чотирьох областей України. Так, у Херсонській та Запорізькій "голосували" за вихід зі складу України і приєднання до РФ, а в Донецькій і Луганській – тільки про приєднання до Росії.

Країни-партнери України заявили, що не збираються визнавати результати фейкових голосувань на зазначених "референдумах".

Проте президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію цих територій. При цьому він попросив Україну повернутися до переговорів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, Україна буде вести діалог з іншим президентом Росії.

Також глава держави оголосив, що Україна подає заявку про вступ до НАТО.