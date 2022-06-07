Рашисти зривали телевізори зі стін, вибивали двері, знищували обладнання.

Російські окупанти, перебуваючи в Чорнобилі, перетворили все навколо себе на справжній "свинарник". Йдучи з території ЧАЕС, рашисти залишили "прощальний подарунок" - людські екскременти в кожному кабінеті.

Про це заступник директора Чорнобильського Екоцентру Олександр Барсуков розповів виданню The Wall Street Journal.

Він і його колеги були неприємно здивовані, коли повернулися на Чорнобильську АЕС і побачили, що там залишили після себе окупанти. Рашисти зривали телевізори зі стін, вибивали двері, знищували обладнання.

На ЧАЕС залишилося багато сміття. Окупанти кидали упаковки зі своїх сухпайків, роз'їжджали по території на танках і розпивали алкоголь. За словами Барсукова, під час відступу від Чорнобиля окупанти навіть не забрали горілку. Мабуть, рашисти не встигли забрати "найцінніше", тому 100 літрів алкоголю залишилися на території ЧАЕС.

Але наймерзенніший "прощальний подарунок" від росіян знаходиться в офісах станції. У кожному кабінеті окупанти залишили екскременти. Зараз у Чорнобилі продовжують очищати територію після "русского мира".

"Вишенькою на торті були какашки", - жартує Борсуков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти так втекли з Чорнобильської зони, що забули взуття, шкарпетки і нижню білизну.

Вас також можуть зацікавити новини: