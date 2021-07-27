Гюндуз Мамедов п'ять років курирував напрямок військових злочинів і окупованих територій.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов просить свою начальницю Ірину Венедиктову звільнити його за власним бажанням.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі екс-нардеп Сергій Лещенко, опублікувавши заяву Мамедова.

"Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника Генерального прокурора та органів прокуратури за власним бажанням", — йдеться в тексті документа, датованого 27 липня.

Звільнення Гюндуза Мамедова з офісу генпрокурора

Мамедов курирував напрямок військових злочинів і окупованих територій з 2016 року.

Спочатку він працював у прокуратурі АР Крим, але у 2019 році очолив так званий "департамент війни" в Офісі генпрокурора — Департамент нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

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Таким чином, Мамедов залишався головою Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству та куратором взаємодії з тренінговим центром прокурорів. Але 8 липня його позбавили і цих повноважень.

Також минулого року Венедиктова скоротила посаду свого заступника, яку займав Андрій Любович. При цьому його самого з правоохоронних органів не звільнили.

Автор: Станислав Кожемякин