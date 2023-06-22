Частково очікування України вже задоволені, каже голова МЗС.

Київ все ще вважає, що членство України в НАТО — єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі, і крок до цього буде зроблений на майбутньому саміті Альянсу, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як він зазначив в інтерв’ю "Суспільному", за наступні три тижні, що лишаються до саміту НАТО, позиція щодо України та її майбутнього членства в Альянсі може змінитися.

"По-перше, усе може змінитися будь-коли. А якщо не зміниться, значить ми продовжимо штовхати й рухати цю історію вперед", – сказав міністр.

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Голова МЗС наголосив, що станом на зараз очікування України частково задоволені.

"З того, що я розумію про Вільнюській саміт, ми зараз на стадії, коли частково наші очікування вже задоволені, скажімо так. Але скажу метафорично: коли ми починали розмову з партнерами про Вільнюський саміт, наполягали, щоб вони зробили крок до членства України в НАТО. Сьогодні ця проблема вирішена. Крок буде зроблений. Питання, наскільки він буде довгим, наскільки широко занесуть ногу і поставлять. І це вже саме по собі є досягненням. Так, ми говоримо жорсткі речі. Так, нам надсилають сигнали: "Не перегинайте, ви маєте покладатись на нас і слухати те, що вам радимо". Але у президента непохитна у цьому питанні позиція: членство України в НАТО — єдиний спосіб запобігти новим війнам в Європі. І це реально правда", – додав міністр.

Вступ України до НАТО - останні новини

11-12 липня у Литві відбудеться черговий саміт НАТО. Президент Володимир Зеленський, який має взяти в ньому участь, наголошував, що очікує отримати гарантії безпеки від НАТО. Він також казав, що вважає участь в саміті безглуздою, якщо за його підсумками Україна не отримає чітких сигналів щодо термінів приєднання до Альянсу.

В НАТО притримуються позиції, що вступ України можливий, але після завершення повномасштабної війни з Росією.

Європарламент, країни Балтії та Польща закликали офіційно запросити Україну стати членом НАТО. Утім цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційного запрошення на цьому саміті не буде.

Попри це, як повідомляли в офісі Зеленського, Київ все ще очікує отримати таке запрошення, щоправда, з "відкритою датою".

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