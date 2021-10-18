У новому шлюбі Тігіпко виховує трьох синів та не планує повертатися в політику.

Колишній віце-прем'єр, бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко вперше показав свою нову дружину - Аллу Зіневич, яка на 24 роки молодша за чоловіка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зустріч з журналістами відбулася на буйволиній фермі на Чернігівщині, що належить родині. Тігіпко каже, що поки ця ферма - не бізнес, а хобі.

Новій дружині екс-чиновника 37 років, вона має в Києві власне бістро. Раніше працювала моделлю та брала участь у конкурсах краси. Сергію Тігіпку - 61, він був одружений двічі. Має доньку від першого шлюбу, трьох дітей - від другого й ще трьох синів від нинішньої обраниці. Старшому - 10 років, середньому - 9, молодшому - 5. Скільки вони років пара разом - не зізнається.

"Я наївся публічності", - каже екс-віце-прем'єр. Дружина додає, що вони познайомились за кордоном і запам'ятають цей день назавжди.

Тігіпко каже, що в політику повертатися не планує. Він також висловив незадоволення неможливістю об'єднувати бізнес та політичну діяльність.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Хто такий Сергій Тігіпко

Тігіпко – один з ветеранів української політики. З 1990-х він маневрував між бізнесом, політикою і державною службою. Уперше він з’явився на державній службі у ролі заступника прем’єр-міністра при прем’єрі Павлу Лазаренку у 1997 році й залишався протягом 2 років, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка.

У 1990-2000 роках він був міністром економіки в уряді Віктора Ющенка, який став президентом у 2005 році. Тігіпко й сам балотувався на пост президента у 2010 році, посівши третє місце.

На парламентських виборах у 2012 році об’єднав свої зусилля з "Партією регіонів" Януковича й обійняв посаду заступника прем’єр-міністра при прем’єрі Азарові.

Після приходу до влади Володимира Зеленського був одним з потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра.

Автор: Віолетта Орлова