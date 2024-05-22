Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата, утім посадовець зберіг за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Колишнього заступника керівника Офісу президента України підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як зазначено на сторінці відомства у Facebook, сьогодні, 22 травня, за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишньому заступнику керівника ОП. Дії особи були кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

"У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що у 2020-2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті", - розповіли у САП.

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Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата посадовця, проте підощрюваний зберіг за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

"Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що розслідування САП та Національне антикорупційне бюро України розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

У САП не назвали ім'я та прізвище підозрбваного. Але, як повідомило джерело УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Смирнова.

Звільнення Смирнова з посади

Як повідомляв УНІАН, 29 березня президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника ОП Андрія Єрмака. Один з них - Андрій Смирнов.

Смирнов з 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою. Указом президента 10 вересня 2019 року він був призначений заступником керівника ОП.

Відставка Смирнова відбулася одночасно зі звільненням ще низки посадовців. Пояснюючи причини цих перестановок, президент Володимир Зеленський говорив про необхідність оптимізації роботи ключових відомств.

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