Напередодні Шуфрич оскандалився виступом в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

На скандального нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який днями в ефірі російського телебачення звинуватив предків кримських татар у вбивствах і зґвалтуваннях, написали заяву до правоохоронних органів.

Про це повідомив у Facebook нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Заяву про вчинення Шуфричем кримінального правопорушення Юрчишин подав до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

"Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від таляпання язиком до дій за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності. В ефірі телеканалу держави-агресора "Россия 1" він почав активно займатись розпалюванням національної ворожнечі, розказуючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України", - пише нардеп.

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Він нагадав про рівність громадян України, яку гарантує їм Конституція, й висловив сподівання на реакцію з боку правоохоронців.

"На мою думку, і я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням. З позбавленням волі на строк до 3 років кримінально караним діянням", - повідомив Юрчишин.

Раніше одіозний нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич оскандалився заявою щодо українського закону про корінні народи. Вона прозвучала в ефірі у відомих російських пропагандистів Ольги Скабєєвої та Євгена Попова.

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Автор: Іван Бойко