Російські війська 1 березня завдали ракетного удару по смт. Бородянка Київської області. Було зруйновано два багатоповерхових будинки.

Сьогодні рятувальники разом з волонтерами евакуювали понад 200 жителів Бородянки, які більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходилися в підвалах і льохах.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот жителів Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, перебували в підвалах і льохах", - йдеться в дописі.

Війна проти України: