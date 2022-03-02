Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, перебували в підвалах і льохах / Ілюстрація REUTERS
Сьогодні рятувальники разом з волонтерами евакуювали понад 200 жителів Бородянки, які більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходилися в підвалах і льохах.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот жителів Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, перебували в підвалах і льохах", - йдеться в дописі.
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