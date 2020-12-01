На думку нардепки, спочатку держава має допомогти тим, хто поповнює бюджет.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції «Слуга народу» Галина Третьякова заявила, що фізичні особи-підприємці (ФОП), які не сплатили до бюджету 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на допомогу від держави для бізнесу на період пандемії.

Читайте такожВР проводить засідання: нардепи обговорять підтримку бізнесу на карантині (наживо)Свою думку з цього приводу вона висловила 29 листопада під час засідання комітету, яке транслювалося у YouTube.

«Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає… Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно, – заявила вона. – Суми, які ми виплачуємо, вони співрозмірні, але державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує податки».

При цьому Третьякова для прикладу навела досвід Німеччини, де, за її словами, підприємці отримують допомогу, меншу за розмір сплачених ними податків.

Як відомо, у Верховній Раді мають розглянути законопроекти, які передбачатимуть одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців на час дії протиепідемічних обмежень.

Скандальні заяви Третьякової:

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Автор: УНІАН