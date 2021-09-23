Депутати обурилися, що законопроект про деолігархізацію розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з 1 тис. 270.

Співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та депутат з цієї фракції Микола Княжицький під час розгляду законопроекту про олігархів намагалися перекричати першого віце-спікера парламенту, який веде засідання, Руслана Стефанчука вигуками: "Диктатура!".

Як передає кореспондент УНІАН, Геращенко та Княжицький стали біля президії, де сидить Стефанчук, та перекрикували його оголошення щодо поправок до законопроекту вигуками: "Диктатура!".

Потім вони спробували вигукувати "Лукашенко!".

Коментуючи ці вигуки, Стефанчук пожартував, що Олександр Лукашенко перебуває в іншій країні.

Також деякі депутати намагалися перешкоджати виступу представника президента в парламенті, народного депутата від "Слуги народу" Федора Веніславського, який з трибуни оголошував поправки до законопроекту.

На розгляд, за спецпроцедурою, було вирішено поставити лише 13 поправок, які основними визначив Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, тоді як загалом до документу було подано 1 тис. 270 поправок.

Депутати обурювалися з приводу того, що таким чином вони не мають можливості виступити щодо усіх своїх поправок, а підтримка цих 13 означає одночасний автоматичний розгляд та відхилення інших поправок до тих самих статей законопроекту.

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Сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Рішення підтримали 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі визначається, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Автор: Таня Поляковська