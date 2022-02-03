Ізраїльський міністр заспокоїв: "світової війни" найближчим часом не буде.

В Ізраїлі вважають, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, пише Axios.

"На даний момент оцінка [Ізраїлю] така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.

За його словами, Ізраїль знаходиться в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада в світі знаходиться в РФ, а п'ята - в Україні.

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"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість військ біля кордонів України. При цьому він уточнив, що НАТО не буде відправляти свої війська в Україну в разі нового російського вторгнення.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових - з урахуванням морського і авіаційного потенціалу.

Країни Заходу попередили РФ, що в разі масштабного вторгнення її військ в Україну, введуть проти Росії серйозні санкції.

Своєю чергою в РФ запевняють, що не мають наміру посилювати агресію проти України.