Денис Шмигаль серед іншого наголошував на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проектів, зокрема у сфері видобутку.

Питання оборони, енергетичної безпеки й економіки обговорили під час зустрічі в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів. Ми сподіваємось на подальшу підтримку нашої держави та сильну й непохитну позицію Берліна", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив надважливе значення протидії гібридним загрозам з боку РФ. У цьому контексті він наголосив, що "Північний потік-2" може бути використаний Росією як енергетична зброя проти Європи.

Як зауважив прем’єр-міністр, попри російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ. Він подякував Німеччині за багаторічну дієву підтримку в цьому напрямку, зокрема, у впровадженні реформи децентралізації та у сприянні реалізації проектів зі справедливої трансформації вугільних регіонів.

Глава українського уряду привітав ФРН із початком головування у G7 та висловив сподівання, що підтримка України буде продовжуватися. Він також наголошував на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проектів, зокрема у сфері видобутку.

На завершення Шмигаль зазначив, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для Уряду України.

Читайте такожГлава МЗС Німеччини пояснила причину скасування зустрічі із Зеленським у КиєвіЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхніх переговорів у Києві наголосила, що країни Заходу готові зазнати економічних збитків після запровадження санкцій проти Російської Федерації, якщо вона вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну із застосуванням військ, стягнутих до українських кордонів.

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