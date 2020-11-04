Такий основний меседж голови Вінницької ОДА Сергія Борзова після огляду нового приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Капустяни Тростянецького району, побудованого в рамках державної програми «Доступна медицина».

Після огляду приміщення амбулаторії та спілкування з персоналом, голова облдержадміністрації зауважив, що на даному етапі велику роботу по облаштуванню закладу має здійснити керівництво ОТГ, адже для повноцінної роботи необхідно ще закупити обладнання, меблі та різноманітне медичне устаткування:

«У кожній громаді має працювати амбулаторія загальної практики сімейної медицини, забезпечена відповідним транспортом. Це вкрай важливо для завершення реформи децентралізації, адже усі послуги, в тому числі медичні, мають надаватися на місцях, у громадах,- зазначив голова ОДА,- Наголошую, кожен голова ОТГ, якого обрала громада має усвідомити свою особисту відповідальність, зокрема, й за медичне забезпечення у своїй громаді. Завершальна стадія децентралізації передбачає не лише надання широких повноважень на місцевий рівень, але й відповідальність. Держава надала 90% бюджетних коштів на будівництво, а обласний бюджет - решту 10%. Приміщення готове, за громадою залишається придбання ліжок для денного стаціонару та необхідних меблів»,- зазначив Сергій Борзов.

Варто підкреслити, що новозбудований лікувальний заклад первинної ланки обслуговуватиме 5400 мешканців, які є не лише жителями с. Капустяни, а й з сіл Ілляшівка, Олександрівка, Савинці, Китайгород, Демківка та Довжок. Працюватимуть у новій амбулаторії 3 сімейні лікарі та 6 працівників молодшого медичного персоналу. Таким чином створено 9 робочих місць, де працюватимуть місцеві мешканці.

Слід відмітити, що будівництво амбулаторії розпочато торік у квітні. Всього з початку будівництва виконано робіт на суму майже 9 млн. грн., у тому числі:

- 7981,668 тис. грн. - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості;

- 888,817 тис. грн. – за рахунок коштів обласного бюджету.

8 жовтня 2020 року амбулаторія передана на баланс Капустянської сільської ради.

Сергій Борзов зауважив, що доступна та якісна первинна медична допомога – це вчасна профілактика захворювань, діагностика та безпосередньо допомога. Такими є завдання медреформи, ініційованої Урядом України. Для її впровадження з державного бюджету виділено субвенцію, за рахунок якої реалізуються проекти будівництва амбулаторій у сільській місцевості і здійснюється їх оснащення. Крім того, ці кошти передбачені для розвитку необхідної інфраструктури і забезпечення житлом та транспортом медичних працівників».

Очільник області зазначив, що по завершенню реформи децентралізації ЦРЛ відійдуть до об’єднаних територіальних громад. У цих лікувальних закладах надаватимуть послуги всім громадянам. Крім транспорту, при лікувальних закладах мають працювати аптеки з цілодобовим режимом роботи. Такий аптечний пункт передбачений і у новій амбулаторії в Капустянах.

За словами начальника відділу екстреної та первинної медичної допомоги населенню, медичної реабілітації Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації Тетяни Бондаренко всього в області заплановано відкрити 16 подібних амбулаторій, будівництво яких здійснюється за умови співфінансування з місцевих бюджетів. До того ж всі амбулаторії забезпечуються автотранспортом, що дуже важливо за умови віддаленості населених пунктів, мешканці яких у них обслуговуються.

Поспілкувавшись з мешканцями села, Сергій Борзов почув їх побажання. Це і можливість зробити необхідні лабораторні дослідження та рентген- обстеження на місці, цілодобова аптека, денний стаціонар, виклик лікаря додому, в разі потреби.

Підсумовуючи побачене, очільник Вінницької ОДА підкреслив, що завдяки державній підтримці, створено всі необхідні умови для функціонування амбулаторій на селі. Нині за медичне оснащення та роботу амбулаторії несуть відповідальність новообрані голови ОТГ.

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Автор: УНІАН