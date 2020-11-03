Політолог Вадим Денисенко прокоментував вчорашній виступ Зеленського в програмі “Свобода слова” і пояснив, чому голові КСУ нічого не буде за операції з землею в окупованому Криму.

“Вчора в ефірі програми "Свобода слова" Зеленський обурювався, що голова Конституційного суду Тупицький на прес-конференції на всю державу визнав, що купив землю в окупованому Криму та не задекларував її. Обурювався, як і всі ми. Але можу вам сказати, чим це обурення закінчиться для Тупицького: нічим”, - пише Вадим Денисенко на Depo.ua.

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“Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим. Він оформив договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. Порушення чинного законодавства? Так. Співпраця з окупаційною владою? Так. Недостовірне декларування? Так. Але все це ми вже проходили, - пише політолог. - Тупицький лише повторив історію директора НАБУ Артема Ситника, який роком раніше, у 2017 році, продав в окупованому Криму ділянку землі, оформлену на його дружину Анну Ситник, росіянам, і сплатив податки і збори до бюджету РФ. Ні в декларації дружини, ні в декларації самого Артема Ситника кошти від продажу не відображені. Порушення чинного законодавства? Так. Співпраця з окупаційною владою? Так. Недостовірне декларування? Так. Чи поніс Ситник хоч якусь відповідальність за це? Ні”.

“Що ж вчора ми побачили на "Свободі слова"? Президент або не в курсі прецеденту з Ситником, або перед нами розіграли показову порку голови КСУ, щоб заспокоїти народ. Без жодних наслідків для Тупицького. Доведено Ситником”, - заявив Вадим Денисенко.

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Автор: УНІАН