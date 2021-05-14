Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Україна має величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила про активну роботу щодо підготовки зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена і про готовність до всіх форматів двосторонньої зустрічі глав держав.

Про це вона повідомила під час брифінгу у Вашингтоні.

«Звичайно, ми працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні активно працюємо над тим, щоб відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит Джо Байдена в Україну», - заявила вона.

Водночас посол зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі президентів України та США в інших країнах, якщо така можливість виникне раніше.

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«У нас не тільки дуже активний старт, у нас ще й дуже дружній та гарний старт. Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях – це звучить на всіх рівнях від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва. Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях», - додала Маркарова.

«Ми бачимо зустріч на рівнях міністрів, на рівнях різноманітних урядових організацій, активні телефонні розмови, тому такої активної співпраці у нас дійсно дуже давно не було», - зауважила дипломат.

Зеленський запросив Байдена до України

6 травня президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.

«Рік 30-річчя Незалежності, в рамках якого буде важлива наша «Кримська платформа» - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова. І я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віце-президента. Ми віримо, що в цей рік, в рік символічний для України, Сполучені Штати обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними і неофіційними візитами», - сказав Зеленський.

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Автор: Костянтин Гончаров