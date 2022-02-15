Раніше Держдеп розпорядився про виїзд членів сімей американських держслужбовців з посольства в Мінську.

14 лютого Держдепартамент США оновив рекомендації щодо подорожей до Білорусі, закликавши американців залишити країну.

Відповідне оновлення опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

"Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайний і пов'язаний з нарощуванням російської військової потужності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 і пов'язані з цим обмеження на в'їзд", - йдеться в повідомленні.

Тих громадян США, які знаходяться в Білорусі, просять негайно виїхати комерційним або приватним транспортом

"У зв'язку зі збільшенням незвичайної і тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", - зазначає Держдепартамент.

Також американцям нагадали, що 31 січня 2022 року Держдеп розпорядився про виїзд членів сімей американських держслужбовців з посольства в Мінську.

"Можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Білорусі вже сильно обмежені через обмеження уряду Білорусі в штатному розкладі посольства США", - зазначили в Держдепартаменті.

Нагадаємо, 10 лютого в Білорусі почалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання РФ і Білорусі повинні закінчитися 20 числа поточного місяця.

Раніше, як писав УНІАН, президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення.

Посольство Сполучених Штатів Америки також закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Співробітники американського посольства, що залишилися в Україні, переїжджають до Львова.

Вас також можуть зацікавити новини: