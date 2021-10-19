Грузинські лікарі рекомендують госпіталізувати колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який 20-й день продовжує голодування.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"За рекомендацією консиліуму після огляду Саакашвілі йому рекомендовано перейти в клініку для інтенсивного спостереження", - заявив Зураб Пагава – лікар спеціально створеної групи медиків, яка у вівторок оглянула політика.
"Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, який може в будь-який момент погіршитися", - пояснив Пагава.
Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що його госпіталізація може відбутися в суботу, 23 жовтня.
"На госпіталізацію повинен дати згоду сам Саакашвілі. Можливо, він буде госпіталізований в найближчу суботу", - сказав Кіпшидзе.
За його словами, стан здоров'я грузинського екс-президента зараз стабільний, "такий же, як був вчора".
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Затримання Саакашвілі в Грузії
Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.
1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.
У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.