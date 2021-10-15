1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу, де він оголосив голодування.

Лікар голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі Ніко Кіпшидзе розповів про його поточний стан.

Про це він сказав по онлайн-зв'язку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Я буквально 10 хвилин тому від'їхав від в'язниці. Я зустрічався з Міхеїлом близько двох годин. Він дуже бадьорий фізично, ментально дуже сильний. Він заявив мені, що не відступиться від своїх планів, і голодування триває. Якщо говорити про здоров'я, він себе почуває так, як почувається людина після двотижневого голодування", - сказав Кіпшидзе.

За словами лікаря, Саакашвілі просив передати привіт всім українцям.

"Він також дуже був радий вчорашній демонстрації в Грузії", - додав Кіпшидзе.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Леся Лещенко