Гахарія вірить, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі країни.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку.

Про це він розповів на спеціальному брифінгу в адміністрації уряду, передає грузинський «Перший канал».

Гахарія повідомив про розбіжності з правлячою командою з приводу судового рішення у справі лідера опозиції, глави «Єдиного національного руху» Ніки Мелії. Вчора Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід Мелії із застави на арешт.

На думку прем'єра, хоча Мелія ніколи не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів штурму, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

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«Але, незважаючи ні на що, моєю абсолютно непохитною позицією є те, виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної людини, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян або в цілому, створює політичну ескалацію у країні, є неприпустимим», — сказав Гахарія.

У зв'язку з цим він вирішив залишити посаду прем'єр-міністра Грузії.

«Через те, що мені, на жаль, не вдалося домогтися єдиної думки зі своєю командою з цього питання, я вирішив піти з посади. Звісно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього економічного розвитку нашої країни і подолання усіх видів криз», — заявив Гахарія.

Георгій Гахарія посів пост прем'єр-міністра після відставки Мамукі Бахтадзе у вересні 2019 року. Коли «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року, Гахарію повторно затвердили главою уряду.

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Автор: УНІАН