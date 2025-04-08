В Міністерстві закордонних справ (МЗС) відреагували на скандальну заяву американської конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, в якій вона запропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупували росіяни.

Нагадаємо, напередодні Спартц заявляла, що "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження всіх територій" і, що президент Володимир Зеленський має віддати українські території Росії.

На це речник МЗС Георгій Тихий відреагував так: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".