В Міністерстві закордонних справ (МЗС) відреагували на скандальну заяву американської конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, в якій вона запропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупували росіяни.
Нагадаємо, напередодні Спартц заявляла, що "не розуміє", як українці "можуть вимагати збереження всіх територій" і, що президент Володимир Зеленський має віддати українські території Росії.
На це речник МЗС Георгій Тихий відреагував так: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".
Інші заяви Спартц про Україну
Спартц, яка народилася в Чернігівській області, підтримала рішення президента Дональда Трампа вести переговори із російським диктатором Пуіним. Також конгресвумен критикувала Зеленського після скандалу із Трампом та Джей Ді Венсом в Білому домі.
Примітно, що на початку широкомасштабного вторгнення РФ Спартц активно підтримувала Україну, називаючи дії росіян геноцидом українського народу. Вона була навіть однією з перших серед посадовців США, які вголос почали казати про воєнні злочини.
Але навесні 2024 року вона "перевзулась" і проголосувала проти допомоги Україні на $61 млрд.