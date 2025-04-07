Вона також виступає проти президентства Зеленського.

​Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський має віддати українські території Росії.

В інтерв'ю The Telegraph Спартц, яка народилася в Чернігівській області, закликала українців погодитися з втратою своїх територій, а також під час виборів замінити Зеленського іншим президентом. В інакшому випадку, додала вона, люди "втратять решту країни":

"Я просто не розумію, як вони можуть бути позиціоновані, щоб вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа".

Спартц підтримала рішення президента Дональда Трампа вести переговори із кремлівським правителем Пуіним, зазначивши, що легких рішень не буває. "Як я сказала два роки тому, найкраще вигравати війни так швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії", - додала вона.

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Також конгресвумен критикувала Зеленського після скандалу із Трампом та Джей Ді Венсом в Білому домі. За її словами, він зробив українському народу "ведмежу послугу" та "образив американського президента".

Заяви Спартц про війну

​Конгресвумен з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловлювала різні позиції щодо війни та українського керівництва.​

У перші місяці Спартц активно підтримувала Україну, називаючи дії Росії геноцидом українського народу. Вона була однією з перших серед американських посадовців, хто назвав ці дії воєнними злочинами. ​

Але навесні минулого року Спартц проголосувала проти пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, аргументуючи це необхідністю кращого нагляду за використанням коштів та пріоритетністю питань безпеки кордонів США.

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